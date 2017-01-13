 الذهب يتجاوز 1200 دولار في أعلى سعر بـ7 أسابيع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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الذهب يتجاوز 1200 دولار في أعلى سعر بـ7 أسابيع

الذهب يتجاوز 1200 دولار في أعلى سعر بـ7 أسابيع
المناطق_رويترز

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 7 أسابيع عند 1200 دولار للأونصة، في ظل تراجع الدولار بعد أول مؤتمر صحافي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، والذي لم يشر فيه إلى أي حوافز مالية.

غير أن المحللين حذروا من أن انتعاش الذهب منذ منتصف ديسمبر قد يفقد زخمه، نظرا لاحتمال صعود الدولار مجددا ما إن يبدأ ترمب تنفيذ خططه الاقتصادية.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1204.04 دولار للأونصة بعدما وصل لأعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1206.98 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية 0.6% إلى 1204.10 دولار للأونصة.

وأدى خلو خطاب ترمب من أي تفاصيل بشأن خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية، إلى انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية لأدنى مستوى خلال شهر بعد صعوده لأعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء.

وصعد السعر الفوري للفضة 1.1% إلى 16.90 دولار للأونصة بعد وصولها لأعلى مستوى في 4 أسابيع عند 16.98 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.5% إلى 986.70 دولار للأونصة بعدما لامس أعلى مستوى منذ العاشر من نوفمبر عند 990.10 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 755.25 دولار للأونصة.

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