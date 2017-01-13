 بالفيديو.. “العريفي” يأمر أولاده ببيع التمور أمام مسجد الراجحي بالرياض.. ويوضح السبب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. “العريفي” يأمر أولاده ببيع التمور أمام مسجد الراجحي بالرياض.. ويوضح السبب

بالفيديو.. “العريفي” يأمر أولاده ببيع التمور أمام مسجد الراجحي بالرياض.. ويوضح السبب
المناطق_الرياض

نشر الشيخ محمد العريفي عبر حسابه بـ”سناب شات” مقطع فيديو لأثنين من أبنائه وهما يبيعان التمور أمام مسجد الراجحي بالرياض، موضحاً أنهما قاما بذلك بناءً على توجيه منه لتعويدهم على التكسب وطلب الرزق.

وقال العريفي إن لديه قناعة بضرورة تعويد الأولاد منذ الصغر على البيع والشراء ومقابلة الناس والتكسب وغير ذلك من الأمور، مبيناً إلى أنه اشترى كمية من التمور خلال تسوقه بالقصيم منذ أكثر من أسبوعين وأعطاها لأثنين من أبنائه “الأمير” و”الحاكم” ليبيعانها أمام مسجد الراجحي في الرياض.

ويُظهر الفيديو الذي لقي أعجاب المغردين الشيخ العريفي وهو يتابع انتقال ابنيه من منزلهم إلى مسجد الراجحي والبحث عن مكان لعرض التمور وبيعها.

يشار إلى أن العريفي أعلن منذ أيام تركه التدريس بجامعة الملك سعود بعد سنوات من العمل بها، وتفكيره الدخول في مجال آخر لخدمة الدين والوطن أيضاً.

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