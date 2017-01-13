 المالكي مساعداً لمدير ادارة التأهيل الطبي بصحة الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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المالكي مساعداً لمدير ادارة التأهيل الطبي بصحة الطائف

المالكي مساعداً لمدير ادارة التأهيل الطبي بصحة الطائف
المناطق_عادل الزهراني
أصدر مساعد مدير الشؤون الصحيه بصحة الطائف قرار بتكليف الأخصائي عبدالرحمن بن جمعان المالكي مساعداً لمدير ادارة التأهيل الطبي بصحة الطائف بالإضافة الى عمله الفني وينوب عن مدير الاداره في حال عدم تواجده لتمتعه بأجازه او قيامه بمهام رسمية.
ويعد المالكي احد القيادات الفنية والإدارية حيث عمل رئيس لقسم العلاج الطبيعي بمستشفى ميسان العام ، ورئيس لقسم التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي بمستشفى الصحة النفسية بالطائف .
من جانبه عبر المالكي عن بالغ سعادته وشكره لهذه الثقه الممنوحة إليه من الشؤون الصحية بالطائف متمنياً ان يكون عند حسن الظن ويكون هذا التكليف دافعاً له لبذل وتقديم المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى و المراجعين مؤكداً اعتزازه بالتشريف المهني بأداء هذا التكليف تجاه دينه ووطنه وأنه سيمضي قدما لتحقيق الطموح.

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