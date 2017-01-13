 إسرائيل تطلق صواريخ على مطار عسكري غرب دمشق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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إسرائيل تطلق صواريخ على مطار عسكري غرب دمشق

إسرائيل تطلق صواريخ على مطار عسكري غرب دمشق
المناطق - وكالات

قالت قيادة جيش النظام السوري اليوم الجمعة، إن إسرائيل أطلقت صواريخ على مطار عسكري كبير غربي العاصمة دمشق وحذرت تل أبيب من تداعيات ما قالت إنه اعتداء “سافر”.

ونقل التلفزيون السوري عن الجيش قوله إن عدة صواريخ أطلقت من منطقة قرب بحيرة طبريا في شمال إسرائيل بعد منتصف الليل، مباشرة سقطت في مجمع المطار وهو منشأة كبيرة لقوات الحرس الجمهوري.

وقالت قيادة الجيش في بيان: “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر، وتوكد حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه، وبتر الأذرع التي تقف وراءه”.

ولم يكشف البيان عما إذا كانت هناك إصابات أو خسائر في الأرواح، لكنه قال إن الصواريخ تسببت في إشتعال حريق.

وأظهرت لقطات مصورة جرى تحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي وابلاً من النيران يلتهم عدة مناطق في مجمع المطار، وشوهدت سحابة هائلة من الدخان في منطقة المطار من على مسافة في عدة أحياء من العاصمة.

وكان التلفزيون الرسمي السوري قال في وقت سابق، إن عدة تفجيرات كبيرة أصابت مجمع مطار المزة العسكري القريب من دمشق، وإن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة، ولم يذكر أي تفاصيل.

واستخدم المطار الواقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة، كقاعدة لإطلاق الصواريخ على مناطق خضعت في السابق لسيطرة المعارضة المسلحة في ضواحي دمشق.

واستهدفت إسرائيل في السابق مواقع تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية داخل سوريا، حيث تشارك الجماعة المدعومة من إيران في القتال إلى جانب الجيش السوري.

وأدت ضربة جوية في سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2015، إلى مقتل سمير القنطار القيادي البارز في حزب الله.

ورحبت إسرائيل بمقتله، قائلة إنه كان يجهز لشن هجمات عليها من الأراضي السورية لكنها لم تصل إلى حد تأكيد مسؤوليتها عن مقتله.

وفي وقت سابق من ذلك العام، قتلت ضربة جوية إسرائيلية في سوريا 6 أعضاء من حزب الله بينهم قيادي وابن القائد العسكري السابق للحزب عماد مغنية قرب مرتفعات الجولان.

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