 واشنطن تفرض عقوبات على الجيش السوري وعدد من السوريين‎ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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واشنطن تفرض عقوبات على الجيش السوري وعدد من السوريين‎

واشنطن تفرض عقوبات على الجيش السوري وعدد من السوريين‎
المناطق - رويترز

فرضت الولايات المتحدة، امس الخميس، عقوبات على الجيش السوري وعدد من الأفراد السوريين، في تحرك يجمد أي أصول قد تكون لهم في الولايات المتحدة ويمنع المواطنين الأمريكيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري في سوريا، وكذلك على مؤسسة الصناعات التقنية و18 مسؤولا حكوميا كبيرا في سوريا على صلة ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل.

وأضافت الوزارة، أن العقوبات مرتبطة بنتائج للأمم المتحدة، بأن النظام السوري استخدم غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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