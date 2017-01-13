 مسؤول كويتي: سعوديون يخفون جنسياتهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكويت لـ”البدون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة مثيرة تكشف عاملا يحدد جنس الجنين قبل الحمل المعارضة السورية توافق على حضور مفاوضات أستانة تدشين نظام التحول الإلكتروني لإدارة مشاريع “التعليم” موازنة العام الحالي أوقفت السلف للإدارات الحكومية والمكافآت الخاصة بالسفر مسؤول كويتي: سعوديون يخفون جنسياتهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكويت لـ”البدون انطلاق التمرين البحري السعودي السوداني “الفلك 2” إيران تعلن أنها ستتسلم قريبًا كمية ضخمة من اليورانيوم ولد الشيخ: المبادرة المطروحة لحل الأزمة اليمنية تعترف بشرعية هادي واشنطن تفرض عقوبات على الجيش السوري وعدد من السوريين‎ إسرائيل تطلق صواريخ على مطار عسكري غرب دمشق الجيش الأمريكي: مقتل 3 عناصر للقاعدة في اليمن المالكي مساعداً لمدير ادارة التأهيل الطبي بصحة الطائف

مسؤول كويتي: سعوديون يخفون جنسياتهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكويت لـ”البدون

مسؤول كويتي: سعوديون يخفون جنسياتهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكويت لـ”البدون
المناطق - متابعات

كشف مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالكويت العقيد محمد الوهيب، أن لدى بلاده العديد من المقيمين بصورة غير قانونية يخفون جنسياتهم الأصلية، ومن بينهم سعوديون، وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكويت لفئة “البدون”.

وأوضح وفقاً لـ”عكاظ” أن السعوديين الذين عدلوا أوضاع إقامتهم، كانوا يدّعون أنهم من غير محددي الجنسية أو مقيمين بصورة غير قانونية (بدون)، وقاموا باستخراج الجنسية السعودية.

وأشار إلى أن الذين قاموا بتعديل أوضاعهم يتمتعون بمزايا أفضل، مثل إمكانية العمل وتسجيل السيارات بأسمائهم، والحصول فوراً على إقامة مجانية لجميع أفراد الأسرة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، والتمتع بخدمات التعليم والصحة المجانية وبطاقة تموين للأسرة.

وأضاف أن الدولة تمنح هؤلاء الأشخاص أيضا أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين، كما تعفيهم من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة، علاوة على عدد من الامتيازات والإعفاءات الأخرى.

يشار إلى أن الكويت أعلنت مؤخراً أن 8157 شخصاً عدلوا أوضاعهم خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2016، من بينهم 5637 شخصاً تم تعديل أوضاعهم إلى الجنسية السعودية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>