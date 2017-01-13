مسؤول كويتي: سعوديون يخفون جنسياتهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكويت لـ”البدون

كشف مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالكويت العقيد محمد الوهيب، أن لدى بلاده العديد من المقيمين بصورة غير قانونية يخفون جنسياتهم الأصلية، ومن بينهم سعوديون، وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكويت لفئة “البدون”.

وأوضح وفقاً لـ”عكاظ” أن السعوديين الذين عدلوا أوضاع إقامتهم، كانوا يدّعون أنهم من غير محددي الجنسية أو مقيمين بصورة غير قانونية (بدون)، وقاموا باستخراج الجنسية السعودية.

وأشار إلى أن الذين قاموا بتعديل أوضاعهم يتمتعون بمزايا أفضل، مثل إمكانية العمل وتسجيل السيارات بأسمائهم، والحصول فوراً على إقامة مجانية لجميع أفراد الأسرة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، والتمتع بخدمات التعليم والصحة المجانية وبطاقة تموين للأسرة.

وأضاف أن الدولة تمنح هؤلاء الأشخاص أيضا أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين، كما تعفيهم من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة، علاوة على عدد من الامتيازات والإعفاءات الأخرى.

يشار إلى أن الكويت أعلنت مؤخراً أن 8157 شخصاً عدلوا أوضاعهم خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2016، من بينهم 5637 شخصاً تم تعديل أوضاعهم إلى الجنسية السعودية.