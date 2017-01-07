موازنة العام الحالي أوقفت السلف للإدارات الحكومية والمكافآت الخاصة بالسفر

كشفت مصادر عن أن الموازنة المالية للعام الحالي 2017 أوقفت العمل بالسلف المستديمة في صرف الرواتب وما في حكمها للإدارات الحكومية، إلى جانب المكافآت والمصاريف الخاصة بالسفر.

وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “الحياة”، أن الموازنة سمحت للمؤسسات العامة فقط بصرف سلف مستديمة لمقابلة نفقاتها التي لا تحتمل التأخير، على ألا يتجاوز مقدار السلفة 300 ألف ريال كحد أقصى، بشرط تسديد السلفة قبل انتهاء السنة المالية.

وأشارت إلى أن التوجيهات الأخيرة أجازت صرف سلفة مستديمة للسفارات وممثليات المملكة في الخارج؛ لحساب رواتب منسوبيها بما يعادل رواتبهم لمدة شهرين، بحيث يتم رفع مستندات راتب كل شهر للتعويض عنه، إضافة إلى صرف سلف مستديمة للسفارات؛ لمواجهة المصاريف التشغيلية.