 المعارضة السورية توافق على حضور مفاوضات أستانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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المعارضة السورية توافق على حضور مفاوضات أستانة

المعارضة السورية توافق على حضور مفاوضات أستانة
المناطق - وكالات

كشفت مصادر عسكرية معارضة وفقا لسكاي نيوز عربية موافقة الفصائل العسكرية وممثلين عن الهيئات السياسية على الذهاب إلى الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الكازاخية أستانة بعد اجتماع مع وفد روسي وتركي مطول.

وأضافت المصادر أن المعارضة ستعقد اجتماعا أخيرا، اليوم الجمعة، لتحديد النتائج النهائية في مؤئمر أستانة بعد تلقي وعود من الجانب الروسي بضمانات تركية لوقف القصف والتقدم على ريف دمشق.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع تحديد أسماء الوفد المفاوض، حيث سيضم العدد الأكبر من الوفد ممثلين عن الفصائل العسكرية مع ممثلين عن الهيئات السياسية للمؤتمر القادم في أستانة.

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