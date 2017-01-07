 تنمية أبوعريش تعقد اجتماعها الشهري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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تنمية أبوعريش تعقد اجتماعها الشهري

تنمية أبوعريش تعقد اجتماعها الشهري
المناطق - جازان

عقد مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبوعريش مساء أمس الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة بحضور رئيس اللجنة الأستاذ عبده راجحي ومندوب مركز التنمية بجازان الأستاذ يحيى العبدلي، وأعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس.
حيث بدأ الاجتماع بمناقشة الحساب الختامي للجنة، واستمع الأعضاء لشرح من المشرف على برنامج الجودة الأستاذ صالح دهل عن مراحل تنفيذ البرنامج والذي تشرف على تنفيذه مؤسسة بن محفوظ الخيرية، كما ناقش الأعضاء إعداد الخطة العامة لبرامج اللجنة للعام الحالي، والمتعلقة بالبرامج الشبابية والنسائية والمجتمعية، وخطة عمل مراكز النشاط التابعة للجنة.
وفي الختام أطلع الأعضاء على تقرير مفصل من مدير مشروع أيادينا لدعم الأسر المنتجة الأستاذ موسى حكمي عن سير عمل الصندوق الذي تم دعمه من مؤسسة السبيعي الخيرية.

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