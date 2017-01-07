معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن اسحاق آل الشيخ الى رحمة الله

( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

انتقل الى رحمة الله صباح اليوم معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن اسحاق آل الشيخ والد كل من

الاستاذ احمد آل الشيخ

الدكتور حسن آل الشيخ

الاستاذ هشام آل الشيخ

الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ

الدكتور عبداللطيف آل الشيخ

الاستاذ فيصل آل الشيخ

وسوف يصلى عليه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر ان شاء الله في جامع الملك خالد بام الحمام

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس.

انا لله وانا اليه راجعون