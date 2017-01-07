عسكري أمريكي ينتحر في الكويت

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن أحد الجنود الأمريكيين قام بالانتحار عن طريق إطلاق النار على نفسه من سلاحه داخل معسكر القوات الأمريكية في المنطقة الجنوبية للبلاد.

وأوضحت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان صحافي انه تم نقل الجندي الأمريكي إلى مستشفى العدان الا انه توفي متأثرا بإصابته لدى وصوله إلى المستشفى مؤكدة مباشرة الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري لمعرفة كافة التفاصيل ذات الصلة بالقضية.

من ناحية اخرى، أكدت وزارة الداخلية أنها لن تسمح بأي خلل أو وجود أية ثغرة أمنية لاسيما مع توفر كافة الامكانات التقنية والفنية والبشرية لدى المؤسسة الأمنية بفضل دعم القيادة السياسية العليا الرشيدة.

وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان الفريق الفهد ترأس اجتماعا امنيا موسعا ضم وكلاء وزارة الداخلية المساعدين الميدانيين والمدراء العامين المختصين لتدارس الأوضاع الأمنية واستعراض خطة تأمين البلاد لمواجهة كافة التحديات.

واضاف البيان انه تم خلال الاجتماع استعراض مسار هذه الخطة ومحتواها والغاية المرجوة منها اضافة الى والمستجدات على الساحة في ضوء المتغيرات والمخاطر الماثلة في المنطقة في مرحلة بالغة الدقة ولبحث سبل تفعيل العمل الأمني وخططه لمواجهة التحديات.

وذكر ان الفريق الفهد استعرض الخطط واحتياجات الأجهزة الأمنية لرفع قدرتها وكفاءتها على التعامل مع مختلف المواقف الأمنية الميدانية الطارئة إضافة لتطوير آليات تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنسيق وتكامل أداء فريق العمليات الميدانية وارتباطه المباشر وغير المباشر مع كافة الجهات المعنية بالوزارة.

واوضح البيان ان الفريق الفهد اشار الى ان الاجتماع يأتي لاستشراف المرحلة المقبلة في ضوء الوضع المضطرب إقليميا ودوليا والذي يستوجب على القادة الامنيين تناول هذه الأوضاع بكل شفافية واستجلائها بكل وضوح انطلاقا من المسؤولية الأمنية وبقدر العطاء والواجب تجاه الوطن