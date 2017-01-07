 مدفعية الحرس الوطني بنجران تقصف على الهواء معاقل الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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مدفعية الحرس الوطني بنجران تقصف على الهواء معاقل الحوثيين

المناطق - متابعات

وثَق مقطع فيديو لقناة “الإخبارية” لحظة قيام سلاح المدفعية التابع للحرس الوطني بالحد الجنوبي في نجران باستهداف معاقل للحوثيين على الهواء مباشرة.
ووفقاً لمقطع فيديو، وثقته القناة أثناء مقابلة مع العميد سلطان الحارثي مساعد قائد المدفعية بالحرس الوطني، فإنه جاءت إشارة من قائد السرية بعملية استهداف مدفعي لمواقع حوثية، تم بثها على الهواء.
وأوضح العميد الحارثي، أن آلية عمل المدفعية تأتي من خلال معلومات الملاحظين سواء أكانوا “طائرة بدون طيار” أو من قوات الحرس الوطني أو قوات الجيش أو حرس الحدود، يتم تمريرها عبر خلية إسناد ثم إلى السرية ثم إلى المدافع، التي تصيب الهدف خلال دقيقة من استلام الإشارة.

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