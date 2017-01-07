الباطن يكلف المحامي نصر الدين لمتابعة قضية حمودي

كلفت إدارة نادي الباطن المحامي نصر الدين عزام لتقديم شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)ضد اللاعب المصري أحمد حمودي بعد سفره إلى بلاده من دون إذن إدارة النادي وفشل جميع محاولات التواصل معه وتخلفه عن مرافقة الفريق الى معسكره الخارجي بالدوحة.

وتأتي خطوة مجلس إدارة النادي بتقديم الشكوى لحفظ حقوق النادي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب الذي غادر إلى بلاده من دون علم إدارة ناديه