المحسن : يستعرض مسارات منح في لقاء التواصل بالمنطقة أمام 170 مشاركاً

عقد فرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بجازان مساء أمس لقاء التواصل السنوي مع الجهات الخيرية في المنطقة بحضور ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ خالد معافا وعدد من كبار الشخصيات والمهتمين بالعمل الخيري إضافة إلى ممثلي الجهات الخيرية بالمنطقة , وفي الحفل الذي بدء بتلاوة من كتاب الله تعالى , ألقيت كلمة لمدير فرع المؤسسة بجازان الأستاذ أحمد جوهري رحب خلالها بالحاضرين , كما استعرض إنجازات الفرع بالتعاون مع الجهات المنفذة للمشاريع موضحاً استفادة 212.823 مستفيداً من اجمالي المشاريع المدعومة والتي بلغت 136 مشروعاً تنوعت ما بين اجتماعية ودعوية ووقفية وتنموية إضافة إلى المساجد.

موضحاً أن عدد الجهات التي سجلت في نظام مانح الخاص بتسجيل الجهات الخيرية 99 جهة من منطقة جازان.

مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعود إلى علاقة التكامل بين المؤسسة والجهات الخيرية وبمساندة وتعاون من الجهات الرسمية لافتاً إلى مسارات المنح التي اعتمد العمل بها من العام الماضي والتي تعد نقلة نوعية في التطوير المستمر للمؤسسة وصولاً إلى رؤية المملكة 2030, تلاه استعراضاً مرئياً عن الوحدات السكنية التي تم أنشئت بالمنطقة وعددها 53 وحدة سكنية موزعة على محافظات المنطقة وفقاً للحاجة وبالتنسيق مع الجمعيات في تلك المحافظات, وفي عرض مرئي آخر تم استعراض نماذج لمشاريع دعمتها المؤسسة في مختلف مناطق المؤسسة ليصل عدد المشاريع المدعومة 1300 مشروعاً في 140 مدينة وقرية في 13 منطقة.

كما تم استعراض مسارات المنح وآلياتها وهي “مسار المشاريع الدورية مسار المشاريع المركزية , مسار المشاريع المتميزة ومسار المشاريع الاستراتيجية ومسار مشاريع الأوقاف و مسار مشاريع دعم الموازنات التشغيلية ومسار مشاريع بناء القدرات ومسار مشاريع الاستثمار الاجتماعي ومسار مشاريع تأسيس ورعاية الكيانات المستقلة ومسار مشاريع المساجد ومسار مشاريع الإثراء المعرفي”

.كما استعرض ضيف اللقاء الأستاذ إبراهيم المحسن مسارات المنح موضحاً مستجداتها والتطوير الذي تم بناءً على دراسات واستبانات حرصت المؤسسة من خلالها على تحسين الآليات وتسهيل الإجراءات بما يساعد الجهات على التقديم للمنح بصورة أفضل , داعياً الجهات إلى التقديم