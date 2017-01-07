الصحة : اعتماد مركز تدريب “صحة جازان” لتقديم دورات دعم الحياة لمصابي الحوادث ماقبل المستشفيات

ضمن خطط وزارة الصحة للحصول على الاعتمادات اللازمة لإقامة الدورات التخصصية العالمية في التعامل مع حالات الإصابات المتقدمة والحوادث، تم يوم الخميس ١٢ يناير ٢٠١٧م اعتماد مركز تطوير المهارات الفنية بصحة جازان كمركز معترف به لتنفيذ دورات في تقديم الدعم الطبي لمصابي الحوادث لمرحلة ماقبل المستشفيات PHTLS، كأول مركز تدريب معترف به من قبل الفصل السعودي للجمعية الوطنية لفنيي طب الطوارئ لتقديم هذه الدورات بالمنطقة الجنوبية كما تم تجديد الاعتراف بالمركز لتقديم دورات علاج الإصابات المتقدمة للجراحين (ATLS)، والمعتمدة من الجمعية الأمريكية للجراحين.

يذكر أن هذه الدورات تستهدف الأطباء والفنيين والمسعفين العاملين بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والحرجة وأقسام الجراحة والعمليات، وتقام بالتعاون مع مكتب دورات إصابات الحوادث بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

ويأتي هذا الاعتماد يأتي استمراراً لجهود وزارة الصحة لتحسين وتطوير الخدمة الطبية المقدمة في مستشفياتها، وتأكيداً على أهمية التدريب والاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في جميع التخصصات الطبية، وقد تم تجهيز مركز التدريب بالمنطقة بأحدث التجهيزات والتقنيات التدريبية وتوفير قاعات متخصصة لهذه الدورات، وذلك سعياً لتحقيق الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية المعترف بها، والعمل على تحقيق الاشتراطات اللازمة لذلك؛ مما ينعكس إيجاباً على الرعاية الصحية المقدمة، مع الحرص على مطابقة هذه الاعتمادات لسياسات وإجراءات وزارة الصحة.