65 % من الأكاديميين والإداريين في الجامعات الأهلية “أجانب”

بلغ عدد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات الأهلية نحو 115 ألف طالب وطالبة، وذلك في 28 جامعة وكلية خاصة، حيث شكل الطالبات الدارسات النسبة الأعلى بـ55 في المائة.

وحسب إحصائية، فإن عدد من يتولى التدريس في هذه الجامعات والكليات بلغ نحو 4564 أكاديميا وأكاديمية، إضافة إلى 4144 إداريا وإدارية، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وشكل نسبة الأجانب من الأكاديميين والكليات والإداريين فيها نحو 65 في المائة من إجمالي العاملين فيها.

إلى ذلك، أصدرت الإدارة العامة للتعليم في الرياض اللائحة المنظمة للاختبارات والتقويم المستمر لجميع المدارس الحكومية والأهلية.

وقال الدكتور عبد الله المانع المدير العام للتعليم في منطقة الرياض، إن اختبارات الفصل الدراسي الأول ستبدأ الأحد المقبل، مشددًا على أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد والضوابط العامة المنظمة للاختبارات.