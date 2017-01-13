“البنك الدولي” يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.5 % في 2018

توقع البنك الدولي تحسن نمو الاقتصاد السعودي ليبلغ 1.6 في المائة خلال العام الجاري، فيما كان 1.4 في المائة العام الماضي 2016.

وتوقع البنك مزيدا من التحسن عامي 2018 و2019، ليصبح النمو 2.5 في المائة في 2018، و2.6 في المائة في العامين على التوالي.

وبنى البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2017 بمعدل أفضل من عام 2016، على الزيادة المتوقعة في أسعار النفط لتصل في المتوسط إلى 55 دولارا للبرميل للعام الجاري.

وكان الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) قد نما بنسبة 1.4 في المائة العام الماضي 2016، ليبلغ 2.58 تريليون ريال، مقارنة بـ2.55 تريليون ريال في عام 2015. ومن المُتوقَّع ،بحسب التقرير، أن تتسارع وتيرة النمو في السعودية لتُس جِل 1.6 في المائة في عام 2017 ، وهو معدل ضعيف بالمعايير التاريخية وبالمقارنة بما كان عليه فيما مضى.