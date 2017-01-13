 صواريخ “إسرائيلية” تستهدف مطار عسكري قرب دمشق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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صواريخ “إسرائيلية” تستهدف مطار عسكري قرب دمشق

صواريخ “إسرائيلية” تستهدف مطار عسكري قرب دمشق

قالت قيادة جيش النظام السوري، إن إسرائيل أطلقت صواريخ على مطار عسكري كبير غربي العاصمة دمشق.

وسمعت الانفجارات في العاصمة ورأى سكان في الضواحي الجنوبية الغربية سحابة ضخمة من الدخان ترتفع من المنطقة في حين أظهرت لقطات مصورة جرى تحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تندلع من أجزاء من مجمع مطار المزة العسكري.

ونقل التلفزيون السوري عن جيش النظام قوله إن عدة صواريخ أطلقت من منطقة قرب بحيرة طبرية في شمال إسرائيل بعد منتصف الليل مباشرة سقطت في مجمع المطار وهو منشأة كبيرة لقوات الحرس الجمهوري.

ولم يكشف البيان عما إذا كانت هناك إصابات أو خسائر في الأرواح لكنه قال إن الصواريخ تسببت في اشتعال حريق.

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