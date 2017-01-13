المصارف تمول 70 ألف قرض سكني بالتعاون مع الصندوق العقاري

ينتظر أن تعلن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، أربعة منتجات إسكانية لـ 270 ألف مستفيد من المواطنين، الأحد المقبل، تتمثل في “أرض وقرض” و”فيلل” و”شقق” و”تمويل”.

وسيعلن الصندوق العقاري عن تمويل 70 ألف شخص من خلال المصارف التجارية في جميع مناطق المملكة، وسيقوم الصندوق بضمان كامل الأعباء المالية عن ذوي الدخل المنخفض والضعيف، بينما سيضمن أصحاب الدخل الجيد والممتاز في جزء من الأعباء المالية.

وستستهدف المنتجات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان، 200 ألف شخص، وستشمل أراضي وفيللي وشققي في مختلف مناطق المملكة، بينها مشاريع “أرض وقرض” في مدينتي الرياض والدمام”، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

ويعد هذا الإعلان الذي سيوضح تفاصيله ماجد الحقيل وزير الإسكان، الأحد، أكبر دفعة للمنتجات في تاريخ الوزارة والصندوق.