 نظام بشار يرتكب “مجزرة أطفال” بريف حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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نظام بشار يرتكب “مجزرة أطفال” بريف حلب

نظام بشار يرتكب “مجزرة أطفال” بريف حلب
المناطق - الرياض

قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال بغارات جوية لطائرات النظام فجر الخميس على مناطق عدة من الريف الغربي لمدينة حلب في شمال سوريا.

فيما قال ستافان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، إن هناك التزاما إلى حد بعيد بوقف إطلاق النار رغم بعض الاستثناءات، وإن المساعدات الإنسانية لم يسمح لها بعد بالدخول إلى المناطق المحاصرة حيث ينفد الغذاء.

إلى ذلك عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الخميس عن أمله في أن تشمل المفاوضات حول سورية “كل الأطراف المعنية” بالملف السوري “برعاية الأمم المتحدة”، قبل عشرة أيام من محادثات أستانا تحت إشراف موسكو وأنقرة.

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