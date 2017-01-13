فيديو.. رسالة وداع من السفير الأمريكي تنهي 3 أعوام قضاها بالمملكة

ودّع السفير الأيريكي لدى السعودي، جوزيف ويستفال، الشعب السعودي وقيادته، برسالة فيديو نشرها على موقع السفارة الأميركية في “يوتيوب”، مشيداً بالعلاقة التي تجمع بلاده بالسعودية.

وشكر السفير الأميركي، السعودية على ما قدمته من “كرم ضيافة” طوال فترة عمله كسفير. وقال: “قضينا ثلاث سنوات ممتعة في المملكة. وإنه لشرف عظيم أن أمثل بلدي – الولايات المتحدة الأميركية – في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “وأود أن أشكر مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صداقته وكرم ضيافته. كما أود أن أشكر شعب المملكة العربية السعودية الذي منحني أنا وزوجتي وعائلتي هذه التجربة الرائعة. لقد كان شرفاً لي الخدمة هنا”. وختم رسالته: “لن نقول وداعاً إلى المملكة العربية السعودية بل إلى اللقاء إن شاء الله”.