الهلال الأحمر باشر 1046 حالة ولادة في المنازل وسيارات الإسعاف

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي الإسعافية, 1300 حالة ولادة وإجهاض من أصل 176439 حالة مرضية خلال العام الماضي, حيث استطاع مسعفو الهلال الأحمر من أطباء وفنيي طب طوارئ توليد 831 طفلا في المنزل “ولادة طبيعية”, بالإضافة لـ 215 حالة ولادة بسيارات الإسعاف أثناء النقل للمستشفى, فيما بلغت حالات الإجهاض 254 حالة, من أصل 4854 حالة أمراض نسائية.

وكانت الأمراض العصبية والنفسية الأعلى في عدد الحالات حيث بلغت 34965 حالة , فيما كانت أبرز الحالات الجلطة الدماغية (الشلل) بـ 768 حالة, كما حلت الحالات الطارئة الأخرى ثانياً من خلال مباشرة 33847 حالة, وكشفت الإحصائية عن 20715 حالة للأمراض الهضمية و19667 حالة للأمراض التنفسية منها 5724 أزمة ربو حادة.

وسجلت الأزمات القلبية ذبحة صدرية 5573 حالة من أصل 12081 حالة من الأمراض القلبية, وحالات الأمراض السكرية ارتفاع, انخفاض أكثر من 12765 حالة والأمراض الحرارية 8681 حالة و 4774 للأمراض المسالك البولية.

كما باشرت الفرق الإسعافية 33 حالة لمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز من أصل 555 للأمراض المعدية, بالإضافة لـ 453 حالة تعاطي مخدرات وكحول, و 1213 حالة تسمم, إلى جانب حالات مرضية أخرى بلغت 17387 حالة.