 “سبايس جت” الهندية تشتري طائرات بوينغ بـ22 مليار دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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“سبايس جت” الهندية تشتري طائرات بوينغ بـ22 مليار دولار

“سبايس جت” الهندية تشتري طائرات بوينغ بـ22 مليار دولار
المناطق_وكالات

قالت “سبايس جت” الهندية، اليوم الجمعة، إنها اتفقت على شراء ما يصل إلى 205 طائرات من “بوينغ”، منها 155 طائرة جديدة تحت طلبية مؤكدة مع خيارات لعدد 50 طائرة إضافية.

وقالت الشركة في بيان إن قيمة الصفقة 22 مليار دولار، وفقاً لقائمة الأسعار. وتتعلق الطلبية المؤكدة بعدد 155 طائرة من طراز 737 ماكس منها 55 طائرة تم الاتفاق عليها مع “بوينغ” في 2014.

وصرح أجاي سينغ رئيس مجلس إدارة “سبايس جت” في مؤتمر صحافي بنيودلهي بأن “حقوق الشراء تشمل خياراً لطائرة عريضة البدن لاستخدامها في الرحلات الطويلة”.

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