 100 ألف طالب وطالبة يستهلون الاختبارات في مدارس تبوك بعد غدٍ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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100 ألف طالب وطالبة يستهلون الاختبارات في مدارس تبوك بعد غدٍ

100 ألف طالب وطالبة يستهلون الاختبارات في مدارس تبوك بعد غدٍ
المناطق_تبوك
يبدأ أكثر من (100ألف) طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس منطقة تبوك في التاسعة من صباح بعد غد الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمدالشريف على العناية بسير الاختبارات في ضوء اللوائح المعتمدة وفق الخطة الزمنية، مشيرا إلى تكامل دور إدارات وأقسام الإدارة مع إدارات المدارس، من خلال تهيئة قاعات الاختبارات، والتحقق من جاهزيتها، وتشكيل اللجان، والتنسيق بين مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات لتوفير المستلزمات، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات.
وأوضح مدير التعليم أنه تم تخصيص منظومة عمل من مشرفين تربويين وموظفين، لحل أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية، المتابعة الإلكترونية، الاتصال الهاتفي أو عبر برنامج “نور”، والعمل على جمع الملاحظات ومناقشتها بشكل يومي طيلة فترة الاختبارات، مع متابعة أعمال التصحيح والرصد وإظهار النتائج، بما يضمن تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج، من  خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي ” نور” .
وكانت إدارة تعليم تبوك قد اعتمدت الخطة الزمنية لمتابعة الاختبارات والإدخال على برنامج النظام التربوي الإلكتروني”نور” للفصل الدراسي الاول الجاري، من خلال اللجان المختصة في ادارة الاختبارات والقبول، إدارة الاشراف التربوي والمشرفون والمشرفات على البرنامج في مدارس المنطقة.

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