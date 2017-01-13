أهالي الخرج عبر المناطق يناشدون مدير مرور منطقة الرياض

تعد محافظة الخرج من أكبر محافظات منطقة الرياض مساحة وسكان إذ تقدر مساحتها تقريبا عشرون ألف كيلو متر مربع ويصل عدد سكانها ما يزيد عن نصف مليون نسمة.

ونظرا لمساحة المحافظة وعدد سكانها ناشد عبر (المناطق )عدد من سكان محافظة الخرج مدير مرور منطقة الرياض اللواء محمد بن شباب البقمي بالنظر بدعم محافظة الخرج بعدد إضافي من الأفراد لشعبة مرور محافظة الخرج ليكون

العمل الميداني المروري بالمحافظة وفق التطلعات المرورية التي تجعل المحافظه وسكانها أكثر عمل وتميز مروريا.

المناطق من دورها الإعلامي تنقل مطالب الأهالي لمدير مرور منطقة الرياض وتثق بأن مطالب أهالي الخرج سينظر كما تعودنا من اللواء البقمي بما يخدم الوطن والمواطن .