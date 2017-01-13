23 ألف سؤال في بنك تعليم الهيئة الملكية بالجبيل

استمراراً لحرص الهيئة الملكية بالجبيل على تبني المبادرات والتجارب التربوية المتميزة التي تسهم في تجويد العملية التعليمية، أكملت إدارة الخدمات التعليمية (المرحلة الخامسة) من مشروع بنك الأسئلة الذي يتم تطبيقه في جميع المواد التحريرية للمرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي، ومواد (الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات) للصف الثاني الثانوي، وذلك خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1437 /1438 هـ.

ويهدف مشروع بنك الأسئلة إلى المضي ُقدماً نحو تطوير أدوات ووسائل تقويم التحصيل الدراسي للطلاب باعتبار أن مرحلة التقويم إحدى أهم العمليات لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك وفق نظام تقني مبني على أحدث الممارسات العالمية للمساعدة في تحليل الوضع التعليمي، ووضع الخطط اللازمة لتحسين الأداء والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية بشكل مستدام، كما أن المشروع يهدف إلى تقييم أداء الطلاب بموضوعية وتجرد، وتطوير الممارسات التعلمية بناءً على نواتج عمليات التّعلم.

وقد اشتملت خطة عمل المشروع في مرحلته الخامسة على تنفيذ ورش عمل متخصصة لأعضاء اللجان لشرح مفهوم بنك الأسئلة والمهام المسندة لهم، كما تم تحليل المحتوى للمقررات الدراسية وفق نواتج التعليم ومراجعتها وتحكيمها من قبل المشرفين التربويين، وإيصالها للمعلمين في الميدان التربوي، فيما تم وضع جدول مواصفات خاص لكل مادة بناءً على تحليل المحتوى وكتابة الفقرات الاختبارية من خلال نماذج خاصة تراعي مفاتيح التصنيف لكل مادة، وتحدد نوع السؤال و المستوى المعرفي له ومستوى الصعوبة حيث تمت مراجعتها وتحكيمها من قبل المشرفين التربويين، كما تم تدريب المعلمين على إدخال الأهداف والأسئلة ضمن قوالب إلكترونية في نظام بنك الأسئلة وإضافة الأسئلة المكافئة ومراجعتها بشكل نهائي وإعداد جداول المواصفات لها، كما جرى تدقيق مخرجات بنك الأسئلة ومطابقتها لجدول المواصفات ولنسب السهولة والصعوبة، تلى تلك الخطوة عملية الاستخراج النهائي لنماذج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي لمواد المرحلة المتوسطة، والصف الأول الثانوي، وكذلك مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات للصف الثاني الثانوي، فيما تستمر الدراسة التحليلية لمخرجات مشروع بنك الأسئلة بناءً على التغذية الراجعة من الميدان التربوي.

وبلغ إجمالي أسئلة البنك منذ انطلاقته (23000) سؤال، في حين بلغ عدد المعلمين المشاركين في لجان إعداد وتصدير أسئلة الفصل الدراسي الحالي (266) معلماً من مختلف التخصصات، بمشاركة (15)مشرفاً تربوياً، فيما بلغ عدد الأسئلة المحكمة لهذا الفصل (11689) سؤالاً شكلت في محصلتها النهائية (270) اختباراً لمختلف المواد الدراسية ، ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من مخرجات مشروع بنك الأسئلة في مرحلته الخامسة (5592) طالباً.