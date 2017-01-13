جوجل تستعد لإطلاق 4 منتجات في 2017

تعمل شركة جوجل حالياً على المنتجات التي ستطلقها خلال 2017، والتي توقع موقع ibtimes الأمريكي أن تأتى بمواصفات مميزة، ورصد الموقع أربعة منتجات ذكية من المتوقع أن تطلقها جوجل خلال 2017 وهي:

1- ساعات Android Wear 2.0 الذكية: من المنتظر أن تطلق الشركة زوج من الساعات الذكية الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل Android Wear 2.0 خلال الربع الأول من 2017، وربما لن تأتى هذه الساعات الذكية تحت العلامة التجارية جوجل أو Pixel لكن قد تحمل اسم شركة أخرى.

2- أجهزة بيكسل 2.0: من المنتظر أن تطلق الشركة الجيل الثاني من هواتف بيكسل، خاصة بعد الشعبية الكبيرة التي حققتها الشركة بهذه الهواتف، كذلك من المتوقع تحسين الكاميرا للهاتف، رغم أن الجهاز يوفر كاميرا خلفية بدقة 12.3 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.

3- نظارة Google Glass 2: عندما ظهرت نظارة Google Glass في 2012، لاقت تقدير على نطاق واسع للغاية، إلا أن جوجل أغلقت المشروع في 2015، لعدم وجود محتوى واقع معزز كاف، لكن هذا الأمر تم التغلب عليه الآن، لذلك فمن المنتظر أن تعود نظارة جوجل خلال العام المقبل.

4- روبوت جوجل: تعمل جوجل حاليا على تدريب روبوت مكون من أربعة أرجل في معمل Boston Dynamics division التابع لها، حيث يعرف الروبوت الجديد بـSpot Mini، ومن المنتظر أن يبدأ تسليم الروبوت بحلول 2017.