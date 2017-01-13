 جوجل تستعد لإطلاق 4 منتجات في 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الصندوق العقاري”: إعفاء المتوفين من القروض يندرج تحت أنظمة الدولة التي لا يمكن تغييرها ​خطيب المسجد الحرام: إغراق المجتمع في الفساد الخلقي هدفاً مقصوداً لكل لقوى المعادية للإسلام 8 فوائد لتناول التمر في الشتاء كوريا الجنوبية تعتذر لليابان بسبب “نساء المتعة” تناقضات ترامب وفريقه المرشح تحيّر واشنطن 6 طرق للتخلص من البرد والأنفلونزا والسعال جوجل تستعد لإطلاق 4 منتجات في 2017 أكثر 10 أثرياء سخاء في العالم بينهم سعودي .. من هو؟ 23 ألف سؤال في بنك تعليم الهيئة الملكية بالجبيل أهالي الخرج عبر المناطق يناشدون مدير مرور منطقة الرياض تركيا تمنح الجنسية لمن يستثمر مليون دولار فما فوق 100 ألف طالب وطالبة يستهلون الاختبارات في مدارس تبوك بعد غدٍ

جوجل تستعد لإطلاق 4 منتجات في 2017

جوجل تستعد لإطلاق 4 منتجات في 2017
المناطق_وكالات

تعمل شركة جوجل حالياً على المنتجات التي ستطلقها خلال 2017، والتي توقع موقع ibtimes الأمريكي أن تأتى بمواصفات مميزة، ورصد الموقع أربعة منتجات ذكية من المتوقع أن تطلقها جوجل خلال 2017 وهي:
1- ساعات Android Wear 2.0 الذكية: من المنتظر أن تطلق الشركة زوج من الساعات الذكية الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل Android Wear 2.0 خلال الربع الأول من 2017، وربما لن تأتى هذه الساعات الذكية تحت العلامة التجارية جوجل أو Pixel لكن قد تحمل اسم شركة أخرى.
2- أجهزة بيكسل 2.0: من المنتظر أن تطلق الشركة الجيل الثاني من هواتف بيكسل، خاصة بعد الشعبية الكبيرة التي حققتها الشركة بهذه الهواتف، كذلك من المتوقع تحسين الكاميرا للهاتف، رغم أن الجهاز يوفر كاميرا خلفية بدقة 12.3 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.
3- نظارة Google Glass 2: عندما ظهرت نظارة Google Glass في 2012، لاقت تقدير على نطاق واسع للغاية، إلا أن جوجل أغلقت المشروع في 2015، لعدم وجود محتوى واقع معزز كاف، لكن هذا الأمر تم التغلب عليه الآن، لذلك فمن المنتظر أن تعود نظارة جوجل خلال العام المقبل.
4- روبوت جوجل: تعمل جوجل حاليا على تدريب روبوت مكون من أربعة أرجل في معمل Boston Dynamics division التابع لها، حيث يعرف الروبوت الجديد بـSpot Mini، ومن المنتظر أن يبدأ تسليم الروبوت بحلول 2017.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>