 6 طرق للتخلص من البرد والأنفلونزا والسعال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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6 طرق للتخلص من البرد والأنفلونزا والسعال

6 طرق للتخلص من البرد والأنفلونزا والسعال
المناطق_الرياض

قال الدكتور “اميلي لانغر”، طبيب الطوارئ في مركز مايو كلينيك الطبي الأمريكي، إن المضادات الحيوية التي تعالج الالتهابات البكتيرية، مثل الالتهاب الرئوي، لن تساعد في علاج الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والأنفلونزا ومعظم التهابات الحلق.
وأوضحت الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ، أنه يجب على الأطباء عدم وصف المضادات الحيوية للمرضى الذين يعانون من التهاب الشعب الهوائية أو نزلات البرد والأنفلونزا وينبغي استخدامها لدى مرضى الالتهاب الرئوي. ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “Health Day News”، قدم الأطباء مجموعة من الوسائل الطبيعية للتخلص من البرد والأنفلونزا والسعال فى المنزل، وتشمل:
1- شرب الكثير من السوائل: الماء، العصير، المرق “الشوربة” أو الماء بالليمون الدافئ التي تعتبر خيارات جيدة لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا، مع تجنب الكافيين.
2- تناول حساء الدجاج: حساء الدجاج والسوائل الدافئة الأخرى يمكن أن تكون مهدئا وتخفف الأنفلونزا وفقاً للعديد من الدراسات.
3- الراحة: يفضل البقاء في المنزل من العمل أو المدرسة إذا كان لديك حمى أو سعال شديد، أو تشعر بالنعاس بعد تناول الأدوية.
4 – تهدئة الحلق: إجراء غرغرة المياه المالحة، عن طريق وضع ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، يمكن أن تخفف التهاب الحلق.
5- استخدام قطرات الأنف المالحة: للمساعدة في تخفيف احتقان الأنف، يمكن وضع قطرات الأنف المالحة، التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض حتى بالنسبة للأطفال.
6- يجب غسل اليدين بشكل متكرر: غسل اليدين بشكل متكرر يقلل من انتقال العدوى للآخرين.

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