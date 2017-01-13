“الصندوق العقاري”: إعفاء المتوفين من القروض يندرج تحت أنظمة الدولة التي لا يمكن تغييرها

أوضح المستشار والمشرف العام بصندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن الآلية الجديدة لن تؤثر في إعفاء المتوفين من قروض الصندوق، كون إعفاء المتوفين جزءاً من أنظمة الدولة التي لا يمكن تغييرها.

وقال اليوسف، وفقاً لـ”الوطن”، إن الآلية الجديدة التي انتهجها الصندوق تقلل من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بالدفعة الجديدة التي ستسلم لمن هم في قائمة الانتظار، حيث ستحتسب بناء على الدخل الشهري للمستفيد وستُقلل الفائدة إلى أقل قدر ممكن.

بدورهم، أكد مختصون في مجال العقار والاقتصاد، أن وقف قروض الصندوق لمدة عام ساعد على خفض الأسعار في سوق العقار، وأن تسليم الدفعة الجديدة سيسهم في تحقيق استقرار السوق.

وكان صندوق التنمية العقاري قد دعا أمس الخميس جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار أو من صدرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق كشرط أساسي للاستفادة من البرامج الجديدة للصندوق.