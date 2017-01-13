مدير الشؤون الإسلامية بمكة اختيار ( الملك سلمان ) ستوثقها المرويات التاريخية

عبر مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة عن سروره وشدة اغتباطه وسعادته باختيار الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام والمسلمين لهذا العام .

مؤكدا بان حصوله على على الجائزة ارتقاء بها حيث أعطيت لمستحقها حيث اوضح بان ذلك ليس بغريب فحفظه الله هو الاجدربها في هذا العالم ب فما حققه حفظه الله من اعمال وانجازات وخدمات ومجهودات في خدمة الاسلام والمسلمين واضحة وضوح الشمس لا يمكن إنكارها والعالم من حولنا يشيد بها سواءا كان ذلك على مستوى العالم العربي او على مستوى العالم اجمع

حيث نوه العبدلي بان من اهم هذه الاعمال والانجازات توسعة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والذي يشهد حاليا اكبر توسعة في تاريخه بحيث يتسع لمليوني حاج ومعتمر وزائر وكذلك توسعة المطاف وتوسعة المنطقة المحيطة بالحرم الملكي الشريف وتوسعة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة والذي سيتسع لمليون حاج وهذه التوسعات كلفت ما يزيد عن المئتي مليار ريال وهو مبلغ ضخم يعادل ميزانية دولة وهي إنجازات جميعها في خدمة الاسلام والمسلمين .

واستطرد العبدلي بان من إنجازاته في خدمة الاسلام والمسلمين قطار الحرمين الشريفين الذي بين مكة وجدة والمدينة المنورة والذي سيساعد ويساهم في تنقلات ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والعمرة طيلة العام والذي كلّف ما يزيد عن الستين مليار .

وكذلك مطار الملك عبدالعزيزوالذي بني حاليا بطريق عصرية رائعة وبمساحة اكبر تمكنه من استقبال وتوديع ٢٠ مليوني مسافر في ألعام تحقيقا لرؤوية ٢٠٣٠ م .

حيث اشار الشيخ علي

با ن مثل هذه المشاريع تتوافق مع توجيهاته حفظه الله مؤخراً بزيادة اعداد الحجاج وللعام القادم وزيادة نسبتهم لتكون جاهزة في استقبال الحجاج والمعتمرين وتسهيل امورهم لأداء فريضة الحج والعمرة خاصة ان المملكة حباها الله لتكون قبلك المسلمين .

ونوه الشيخ علي بخدماته الخارجية كبيرة وعظيمة اهمها سعيه لتحقيق التضامن الاسلامي وسعيه الدؤوب لذلك من خلال رابطة العالم الاسلامي وكذلك إقامة اكبر حلف لمحاربة الاٍرهاب بلغ ٤٥ دولة من دول العالم لخطورته على العالم اجمع .

ولا ننسى ان نشيد بوقفاته حفظه الله مع الشعب اليمني في قيادة التحالف لإعادة الشرعية ضد الحوثيين والمخلوع علي صالح

وكذلك وقفاته مع الشعب السوري ومطالبته برفع العدوان من الطاغية بشار الأسد في الامم المتحدة ومجلس الامن ومشاركته مع التحالف العربي الذي تقوده أمريكا ضد الحكومة السورية الظالمة والسماح لمليوني سوري باللجوء للملكة الفارين من الجحيم والعمل والعلاج رحمة بهم .

واكد العبدلي بان مركز الملك سلمان لإغاثة المسلمين في العالم ماديا ومن خلال الاغذية للدول الفقيرة والت بها حروب واحداث مؤولمةً ومجاعة فهو يقوم بدور كبير في خدمة المسلمين في أنحاء العالم ويفرج عن كرباتهم ويخفف آلامهم ويمسح الدمعة من عيونهم

واختتم االشيخ علي العبدلي حديثه

بان جميع ما تحقق من إنجازات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال العامين الماضيين في خدمة المسلمين تسطر في تاريخ المملكة العربية السعودية بمداد من ذهب ومن هنا لقب حفظه الله بخادم الحرمين الشريفين فهي جائزة غالية وعظيمة أعطيت لشخص غالي شخصية له مكانته بين شعبه الذي يحبه وعربيا وعالميا

وفقه الله وأمده بالصحة ورعاه وسدد خطاه .