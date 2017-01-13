 مدني جدة يختتم المسابقة الثقافية بمشاركة 11 شعبة ميدانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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مدني جدة يختتم المسابقة الثقافية بمشاركة 11 شعبة ميدانية

مدني جدة يختتم المسابقة الثقافية بمشاركة 11 شعبة ميدانية
المناطق_عادل الزهراني
ضمن استمرار الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة في أنشطتها التدريبية والتدريب على رأس العمل اختتمت المسابقة الثقافية  والتي تركزت على إذكاء المنافسة بين شعب الدفاع المدني الميدانية في المعلومات المتعلقة بالاليات والتجهيزات الفنية والمهارات العلمية والثقافة العامة حيث شارك بالمسابقة احدي عشر شعبة ميدانية وأسفرت نتائجها عن تحقيق الشعبة الميدانية بالشاطي المركز الاول والشعبة الميدانية بالحمدانية المركز الثاني وفي نهاية المسابقة سلم راعي الفعالية اللواء/ سالم بن مرزوق المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الهدايا والجوائز للمتفوقين ولأعضاء لجنة المسابقة مشيدا بهذا الجهد البناء والمثمر ومؤكدا على أهمية استمرارها لنتائجها المتوخاة
واختتم الحفل العقيد طلال بديوي مدير الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة مقدما شكرة لراعي المسابقة وكافة الضباط والافراد المشاركين .
الجدير بالذكر ان الحفل شهد حضورا كبيرا من ضباط وأفراد الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة والادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة .

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