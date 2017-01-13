 تعليم الطائف ينهي الاستعداد لاختبارات الفصل الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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تعليم الطائف ينهي الاستعداد لاختبارات الفصل الأول

تعليم الطائف ينهي الاستعداد لاختبارات الفصل الأول
المناطق_عادل الزهراني
أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1437/1438هـ الأحد القادم فيما أنهت المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة. أكد ذلك المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني والذي أشار إلى جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول فيما تم التأكيد على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور . ولفت الدكتور الشمراني إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات . وحث الدكتور الشمراني الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

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