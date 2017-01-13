 “الحياة تحت المراقبة” عقوبة مصورة راكلة اللاجئين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رغم التشفير.. واتساب ليس آمنا القبض على قاتل المبتعث السعودي “النهدي” في ويسكونسن الأميركية القوات المصرية تقتل 10 متشددين متورطين بهجوم “المطافئ” “الحياة تحت المراقبة” عقوبة مصورة راكلة اللاجئين تعليم الطائف ينهي الاستعداد لاختبارات الفصل الأول مدني جدة يختتم المسابقة الثقافية بمشاركة 11 شعبة ميدانية مدير الشؤون الإسلامية بمكة اختيار ( الملك سلمان ) ستوثقها المرويات التاريخية وسط حزمة من الاستعدادات المكثفة .. (١٦) ألف طالب و طالبة بتعليم الليث يبدأون تأدية الاختبارات الأحد المقبل شجار بين شقيقين يسفر عن مقتل احدهما واصابة الاخر بالخبر التعليم تعلن تفاصيل وآليات قبول الطلاب في مدارس التعليم العام “الصندوق العقاري”: إعفاء المتوفين من القروض يندرج تحت أنظمة الدولة التي لا يمكن تغييرها ​خطيب المسجد الحرام: إغراق المجتمع في الفساد الخلقي هدفاً مقصوداً لكل لقوى المعادية للإسلام

“الحياة تحت المراقبة” عقوبة مصورة راكلة اللاجئين

“الحياة تحت المراقبة” عقوبة مصورة راكلة اللاجئين
المناطق_رويترز

عاقبت محكمة هنغارية في وقت متأخر من مساء الخميس، مصورة صحفية، بعد أن أدانتها بعرقلة لاجئين سوريين على الحدود مع صربيا عام 2015.
وتتمثل عقوبة المصورة بيترا لازلو بالبقاء تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن موقع “إندكس إتش يو” الإخباري.

وقال القضاة في الحكم إنهم أدانوا لازلو بالقيام بسلوك غير منضبط، وقال الموقع الإخباري إنها طعنت في الحكم.

وكان المدعون قالوا في وقت سابق إنه لا توجد مبررات لتوجيه الاتهام لها بارتكاب جريمة كراهية بدوافع عنصرية.

وكانت لازلو فصلت من عملها في تلفزيون ذات ميول قومية، بعد انتشار لقطات فيديو على الانترنت تظهر فيها وهي تركل فتاة وشابا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>