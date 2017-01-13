“الحياة تحت المراقبة” عقوبة مصورة راكلة اللاجئين

عاقبت محكمة هنغارية في وقت متأخر من مساء الخميس، مصورة صحفية، بعد أن أدانتها بعرقلة لاجئين سوريين على الحدود مع صربيا عام 2015.

وتتمثل عقوبة المصورة بيترا لازلو بالبقاء تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن موقع “إندكس إتش يو” الإخباري.

وقال القضاة في الحكم إنهم أدانوا لازلو بالقيام بسلوك غير منضبط، وقال الموقع الإخباري إنها طعنت في الحكم.

وكان المدعون قالوا في وقت سابق إنه لا توجد مبررات لتوجيه الاتهام لها بارتكاب جريمة كراهية بدوافع عنصرية.

وكانت لازلو فصلت من عملها في تلفزيون ذات ميول قومية، بعد انتشار لقطات فيديو على الانترنت تظهر فيها وهي تركل فتاة وشابا.