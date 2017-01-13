 القوات المصرية تقتل 10 متشددين متورطين بهجوم “المطافئ” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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القوات المصرية تقتل 10 متشددين متورطين بهجوم “المطافئ”

القوات المصرية تقتل 10 متشددين متورطين بهجوم “المطافئ”
المناطق_وكالات

أكدت مصادر أمنية مصرية مقتل 10 مسلحين في حي المساعيد جنوبي مدينة العريش، الجمعة، وذلك في إطار عمليات الدهم التي تشنها قوات الأمن على خلفية هجوم استهدف قبل أيام “كمين المطافئ”.
وقتل الأشخاص العشرة خلال اقتحام قوات الشرطة لمعقل عناصر “بيت المقدس” المتورطة في هجوم “كمين المطافئ” بالمساعيد، بعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

ووفقا لوزارة الداخلية المصرية، فقد قتل 8 من رجال شرطة، ومدني، في هجومين “إرهابيين” شنهما مسلحون على نقطتي تفتيش أمنيتين بالعريش، كبرى مدن شمال سيناء، الاثنين الماضي.

وقالت وزارة الداخلية إن مسلحين هاجموا نقطتي تفتيش أمنيتين في العريش، استهدف أحدهما نقطة (المطافئ) الأمنية بالعريش، وقد أسفر عن مقتل أمين شرطة وستة مجندين ومدني تصادف مروره في المنطقة.

وذكر البيان أن 20 عنصرا مسلحا شاركوا في الهجوم “الإرهابي” الذي نفذ باستخدام قذائف (آر.بي.جي) وسيارة مفخخة وأسلحة آلية ومتوسطة وعبوات متفجرة.

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