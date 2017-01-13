 القبض على قاتل المبتعث السعودي “النهدي” في ويسكونسن الأميركية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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القبض على قاتل المبتعث السعودي “النهدي” في ويسكونسن الأميركية

القبض على قاتل المبتعث السعودي “النهدي” في ويسكونسن الأميركية
المناطق_الرياض

قبضت الشرطة الأميركية على قاتل الطالب السعودي المبتعث، حسين النهدي، الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي بولاية ويسكونسن الأميركية، بحسب ما نشرته صحيفة “ليدر تيليغرام” الأميركية.

وقال المدعي العام في مقاطعة “دن” في ويسكونسن إن تهمة القتل وجهت رسمياً للأميركي كولين أوسبرن (27 عاماً)، وأشار إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من التعرف عليه وإيقافه في ولاية مينيسوتا، مطالباً بتسليمه لإخضاعه للتحقيقات وتقديمه للمحاكمة.

وبحسب الصحيفة تضاربت روايات الشرطة حول ملابسات الحادث.

ولقي حسين بن سعيد عبدالله النهدي 24 عاماً، الإداري بجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية والمبتعث، لاستكمال دراسته في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأميركية، مصرعه إثر هجوم تعرض له من شخص مجهول الهوية في 1 نوفمبر 2016.

وقال موقع فوكس نيوز الأميركي إن الشرطة حين وصولها لمكان الحادث وجدت الطالب حسين النهدي (24 عاماً) فاقد الوعي، وقد نزف من فمه وأنفه ونقل على الفور إلى المستشفى لكنه توفي هناك.

كما ذكر الموقع أن الطالب حسين موجود في الولايات المتحدة منذ عام 2015 ويدرس في جامعة UW-Stout تخصص إدارة الأعمال.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغ #مقتل_مبتعث_سعودي_في_أمريكا عبروا فيه عن استنكارهم للحادث وغضبهم الشديد من مقتل حسين النهدي بالولايات المتحدة الأميركية، وطالبوا عبر الهاشتاغ الشرطة الأميركية بالكشف عن ملابسات مقتل النهدي وسرعة القبض على الجناة.

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