 لأصحاب القلوب القوية.. شاهد مهارة خيالية لطيار يهبط بطائرة الخطوط السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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لأصحاب القلوب القوية.. شاهد مهارة خيالية لطيار يهبط بطائرة الخطوط السعودية

لأصحاب القلوب القوية.. شاهد مهارة خيالية لطيار يهبط بطائرة الخطوط السعودية

تداول مغردون مقطع فيديو لطائرة تابعة للخطوط السعودية نشره حساب “عشاق عالم الطيران”، يظهر من خلاله مهارة غير عادية لكابتن الطائرة أثناء الهبوط يشبه إلى حد كبير طريقة تحليق الطائرات الحربية.

الطريقة التي وصفها البعض بالمفزعة، أظهرت إمكانية تحكم الطيار في طريقة الهبوط، وكسب مزيد من الوقت حتى يتسنى له النزول على المدرج وفق سرعة محددة ونقطة المسافة التي يتوجب عليه الهبوط عندها.

ويتضح من المقطع أن الشخص الذي قام بتصويره لم يكن متفائلاً بنجاة الطائرة، وتوقع أن ترتطم أثناء هبوطها بطائرات رابضة في المدرج، بينما علق أحد متداولي المقطع: “بلاشك أن ذلك يعكس مهارة طياري الخطوط السعودية، ولكن لا أتمنى أن أخوض تجربة مشابهة”.

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