كم من الماء على الإنسان أن يشرب يوميا

أبلغ باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية أنه اتضح لهم كم من الماء على بني آدم أن يشربوا يوميا.

وأشار العلماء إلى أن وسائل إعلامية سبق أن روجت لنظريات تقول إن الإنسان عليه أن يشرب كل يوم ما لا يقل عن 2 لتر من الماء ما عدا السوائل الأخرى.

ولكن اتضح للمختصين الآن أن هذه النظريات لا أساس لها من الصحة ومن الممكن للإنسان أن يشرب الماء بكميات أقل بكثير وتتوقف مقادير هذه الكميات على الظروف التي يعيش فيها. وإذا كانت هذه الظروف عادية يمكن أن يكتفي الإنسان بـ4-6 أكواب من الماء في اليوم في سبيل الاحتفاظ بتوازن المحلول الملحي في الجسم.

ويشير الباحثون إلى أن كمية السوائل التي يتناولها الإنسان قد تزداد صيفا وكذلك في أثناء ممارسة التدريبات الرياضية أو تنفيذ أعمال تطبق أحمالا بدنية كبيرة على جسم الإنسان. وتعتبر هذه المعطيات خاصة بكل فرد من الأفراد وتختلف من يوم إلى يوم حتى لدى الشخص الواحد.