الصين تهدد أمريكا بحرب لا تستبعد “النووي” بسبب البحر الجنوبي

قالت صحيفة صينية حكومية اليوم الجمعة، إن منع الصين من الوصول إلى جزر بحر الصين الجنوبي سيتطلب من الولايات المتحدة شن حرب، وذلك بعدما عرض ريكس تيلرسون المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي استراتيجيته في هذا الشأن يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز في افتتاحية باللغة الإنجليزية، أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى شن حرب واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي لمنع الصين من الوصول إلى الجزر.

وأضافت حسب ما نقلت “رويترز”: من الأفضل أن يتعلم تيلرسون استراتيجيات الطاقة النووية إذا كان يريد إجبار قوة نووية كبيرة على الانسحاب من أراضيها.

وذكرت أن تيلرسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل، هو الأكثر عرضة لأن يرفض الكونجرس شغله المنصب بين مرشحي الرئيس المنتخب دونالد ترامب للمناصب الوزارية.

وتابعت: يعتقد أنه كان يريد التودد لأعضاء مجلس الشيوخ، وحسب وزيادة فرص التصديق على تعيينه من خلال إبداء موقف صارم تجاه الصين.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن هناك مسائل قانونية تتعلق بأي محاولة أمريكية لمنع الصين من الوصول للجزر، وتساءلت عما إذا كان هذا يعني منع فيتنام والفلبين أيضا من الدخول.

وكان تيلرسون قد قال في جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للتصديق على تعيينه، إنه يريد أن يبعث برسالة واضحة إلى الصين بأنه لن يسمح لها بالوصول إلى تلك الجزر.