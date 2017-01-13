تعاوني القريات يطلق دوري السلة للجالية الفلبينية

انطلق اليوم الجمعة 15 ربيع الثاني 1438 دوري كرة السلة للجالية الفلبينية للعام السابع على التوالي ولمدة شهرين بصالة نادي القريات الرياضي بإشراف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القريات .

وأن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج هي رعاية المسلم الجديد ، وجذب غير المسلمين وتأليف قلوبهم ، حتى يسلموا عن قناعة تامة بالدين الإسلامي الخاتم وبيان سماحته أنه دين محبة وأخوة ، وتواضع ، ويتخلل البرنامج عدة أنشطة ، مثل المسابقات الدعوية ، وتوزيع كتيبات وتأدية صلاة الجمعة ، وبعد الانتهاء من الصلاة يتناولون وجبة الغداء ، بإشراف الداعية الفلبيني في المكتب جابر صاحب الدين.

والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقريات يشكر القائمين على نادي القريات الرياضي ، على تعاونهم مع المكتب التعاوني وتسخير منشأته ومرافقه وإقامة جميع أنشطته وبرامجه بملعب نادي القريات الرياضي ، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .