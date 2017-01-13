النصر الشاب يزيح الهلال ويسلم الصدارة للشباب

أزاح فريق شباب نادي النصر غريمه التقليدي فريق الهلال من صدارة الدوري الممتاز للشباب تحت 20 سنة، بعد تغلبه اليوم في ختام الجولة التاسعة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الملك سلمان بنادي الهلال، وقد سجل هدفي النصر اللاعب متعب الحماد، فيما سجل للهلال لاعبه راشد السالم، وبتعثر فريق الهلال اعتلى فريق الشباب صدارة الدوري الممتاز للشباب برصيد 19 نقطة، بعد فوزه على فريق الأهلي بهدفين دون رد، حيث بقي الأهلي في المركز الـ5 برصيد 13 نقطة، وتجمد رصيد الهلال عند 18 نقطة في المركز الـ3، وجاء النصر في المركز الـ3 برصيد 18 نقطة.

ورغم فوز الفتح بنتيجة 6 -1 على فريق أحد إلا أنه بقي متذيل الترتيب برصيد 4 نقاط، وجاء فريق أحد بالمركز الـ4 برصيد 14 نقطة،

وفي الأحساء تمكن فريق الوحدة من التغلب على فريق النهضة صاحب الأرض والجمهور 4-2، حيث قفز الوحدة للمركز الـ6 برصيد 13 نقطة وجاء هجر في المركز الـ10 برصيد 9 نقاط.

وفي جدة حضر التعادل الإيجابي بين فريقي الاتحاد والقادسية بهدف لمثله، وقد تسببت النتيجة بتراجع الاتحاد للمركز الـ7 برصيد 11 نقطة، وخلفه مباشرة يحل فريق القادسية في المركز الـ8 بنفس الرصيد.

وفي بريدة تمكن فريق الرائد التغلب على ضيفه فريق العدالة 4-1، حيث قفز الفوز بالرائد للمركز الـ9 برصيد 11 نقطة، فيم بقي فريق العدالة في نفس مركزة الـ11 برصيد 8 نقاط.