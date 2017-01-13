أكثر من 180 ألف طالب وطالبة بمكة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1438

يؤدي 180516 طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والثانوية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأحد القادم 17 / 4 / 1438 هـ اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1438هـ

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة قد أنهت استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1438هـ والتي تنطلق الأحد القادم .

وأضاف الحارثي أن المدارس أنهت جاهزيتها لاستقبال 180516 طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والثانوية بتعليم مكة وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكينهم من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور لافتاً إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق الخطة المعدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات .

وحث الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أبناءه الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة متمنيًا للجميع التوفيق و والسداد.