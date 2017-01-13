الخرطوم ترحب بإلغاء أوباما لجزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ أكثر من 20 عاما

أعلن البيت الأبيض، الجمعة (13 يناير 2017)، أن واشنطن رفعت العقوبات جزئيا عن السودان.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير، أن الولايات المتحدة حرصت على تخفيف بعض العقوبات المالية عن السودان نظير تعاون الخرطوم في مجال مكافحة الإرهاب، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان عام 1997، شملت حظرا تجاريا وتجميدا لأرصدة الحكومة، على خلفية اتهام الخرطوم بانتهاك حقوق الإنسان والتعاون مع بعض المنظمات المتهمة بالإرهاب، كما فرضت المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ لحكومة الخرطوم في العنف بإقليم دارفور.