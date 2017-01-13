الراجحي السادس عالميا في الإحسان

ظهر رجل الأعمال سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، ضمن قائمة الأثرياء العشر الأكثرإنفاقا في العالم حيث قدم تبرعات وأموالاً لدعم أعمال الإحسان في العالم بلغت قيمتها 5.7 مليار دولار حتى الآن.

وجاء الراجحي، وهو العربي الوحيد على اللائحة الدولية، في المركز السادس عالمياً من حيث حجم الأموال التي أنفقها في أعمال الخير والتبرعات للفقراء في العالم ولمشاريع الخير والإحسان.

وجاءت هذه البيانات في قائمة أعدتها شركة “ويلث إكس” العالمية المتخصصة في دراسة حركة الثروات ورؤوس الأموال في العالم، فيما لفتت الشركة إلى أن الراجحي أسس مع أشقائه الثلاثة مصرف الراجحي في العام 1957، وسرعان ما أصبح هذا البنك هو أكبر مصرف إسلامي في العالم.

وفيما يلي قائمة المحسنين العشرة الكبار على مستوى العالم:

1- بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” الأميركية العملاقة المتخصصة في مجال التكنولوجيا. وهو أثرى أثرياء العالم، وأشهرهم وأكثرهم سخاء وإنفاقاً على أعمال الخير، وخلال حياته بلغ مجموع تبرعاته 27 مليار دولار.

2- وارن بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بيرك شاير هاثاواي”، وهو أحد أغنى الأغنياء في العالم، وخلال حياته تبرع بمبلغ إجمالي يصل إلى 21.5 مليار دولار، فضلاً عن أنه تعهد في العام 2006 بالتبرع بـ85% من ثروته لأعمال الخير.

3- جورج سوروس هو مستثمر هنغاري المولد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة “سوروس” لإدارة الصناديق الاستثمارية، وقد تبرع بـ 8 مليارات دولار لمؤسسات خيرية ومجتمعية مختلفة.

4- عظيم بريمجي

هو رجل أعمال وملياردير هندي وأحد كبار المحسنين في العالم، ويعمل في مجال التكنولوجيا، وتبرع حتى الآن بما يقارب 8 مليارات دولار من ثروته.

5- تشارلز فرانسيس فيني ويُطلق عليه اسم (جيمس بوند أعمال الخير)، وقد تبرع حتى الآن بنحو 6.3 مليار دولار من ثروته لجمعيات خيرية مختلفة.

6- سليمان بن عبد العزيز الراجحي وتبرع الراجحي حتى الآن بأكثر من 5.7 مليار دولار من ثروته، وقد تعهد في العام 2011 بالتبرع بأغلب ثروته البالغة 7.7 مليار دولار.

7- جوردون مور، الشريك المؤسس لشركة “إنتل” التي تعمل في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا، وكان قد تقاعد من العمل في العام 2006، لكنه خلال حياته تبرع بأكثر من 5 مليارات دولار لجمعيات وحملات تختص بالحفاظ على البيئة، أو رعاية المرضى وتطوير العلوم.

8- كارلوس سليم الحلو، وهو واحد من أغنى الأشخاص في العالم، مكسيكي من أصول لبنانية، وقد تبرع بـ 4 مليارات دولار لجمعيات خيرية حتى الآن.

9- إيلي برود رجل أعمال أميركي أسس شركتين في قطاعين مختلفين هما The Eli and Edythe Broad وThe Broad Art، وقد تبرع خلال حياته بما قيمته 3.3 مليار دولار.

10- جورج قيصر، رئيس مجلس إدارة شركة (BOK) المالية، وقد تبرع لدعم مجالات عدة من بينها التعليم والمؤسسات الدينية والصحية وتطوير المجتمع، ويبلغ إجمالي تبرعاته خلال حياته حتى الآن ما يقارب 3.3 مليار دولار أميركي.

وتقول شركة “ويلث إكس” إن إجمالي التبرعات التي أغدقها أكبر 20 محسناً في العالم على أعمال الخير تبلغ 106.8 مليار دولار أميركي، وهو ما يعني أن المبالغ التي يساهم بها هؤلاء الأثرياء في أعمال الخير تتفوق أحياناً على بعض الدول الكبرى التي تقدم مساعدات إغاثية ومعونات للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.