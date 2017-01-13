العمل : العائل في مسكن والده ضِمن حساب المواطن

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن العائل الذي يسكن في شقة مستقلّة داخل مسكن والده مشمول في برنامج حساب المواطن.

وأوضح أن استفادة العائل الذي يقطن في مسكن والده من برنامج حساب المواطن لا تحجب والده من الاستفادة من البرنامج في حال الاستحقاق .

وأكّد أبا الخيل إمكانية أن يتقدّم المواطن بالتظلم والشكاوى حال وجود ملاحظة على قيمة الدعم أو مدى أهلية المُتقدّم، عبر موقع الوزارة الإلكتروني بعد انطلاق التسجيل في البرنامج.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد حددت الأول من فبراير من العام الحالي موعدا لتلقي طلبات التسجيل في برنامج حساب المواطن، بحيث يتم صرف الدعم المالي الحكومي للمستحقين قبل البدء بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة.