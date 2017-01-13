رستوف يكسب الهلال برباعية في ودية أبوظبي

خسر الهلال، أمام روستوف الروسي بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جرت اليوم الجمعة، ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

أنهى الفريق الروسي، الشوط الأول، متقدًمًا بهدف سجله بوخاروف مع الدقيقة السادسة، وفي الشوط الثاني عزز الروس تقدمهم بثلاثة أهداف بتوقيع كل من كيريف في الدقيقة (47)، وكودرجاسوف في الدقيقة (58)، وأزمون في الدقيقة (66).

دخل الهلال، المباراة بتشكيل مكون من: عبدالله الواكد، وفيصل دروش، ومحمد جحفلي، وأحمد شراحيلي، وعبدالله الزوري، وعبدالله عطيف، وسالم الدوسري، ومحمد الشلهوب، وياسر القحطاني، وعبدالرحمن اليامي، والبرازيلي إدواردو.

يذكر أن هذه هي المباراة الوحيدة التي يخوضها الهلال في معسكره الإعدادي بمدينة أبوظبي