منع قبول الأطفال السعوديين بالمدارس الأجنبية

أعلنت وزارة التعليم عن تفاصيل دليل القبول والتسجيل في المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام في نسخته المطورة، متضمناً قواعد القبول وأنظمته في مراحل التعليم العام للسعوديين وغيرهم.

واشتمل الدليل على ضوابط تسجيل الطلاب في مدارس رياض الأطفال وفي الصفوف الأولى للمراحل الثلاث، وضوابط قبول السعوديين في مراكز محو الأمية والمدارس الليلية ومدارس الانتساب والمدارس السعودية بالخارج، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على المدارس وتنقلاتهم وآليات الانتقال والتحويل بين الأنظمة (البرامج )التعليمية، وضوابط قبول الطلاب غير السعوديين، وذوي الحالات الخاصة، وإجراءات أخرى للتحويل من المدارس المطبقة للبرامج الدولية والعالمية إلى المدارس الحكومية والأهلية.

وفيما يخص رياض الأطفال فقد اشترطت الوزارة على الراغبين بتسجيل أطفالهم في فئة رياض الأطفال من أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ سن السادسة، شريطة ألا يزيد العمر الزمني للطفل عن 6 سنوات للقبول في برامج التدخل المبكر، وحددت الفترة الزمنية للتسجيل كل عام دراسي من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الذي يسبقه ويغلق بتسديد الشواغر في الروضة، على أن تكون أولوية التسجيل لمن يسجل أولاً.

وأوصت الوزارة بقبول الأطفال حسب العدد المحدد الذي يمكن استيعابه بالروضة، وأنه في حال الزيادة توضع قائمة بالانتظار حسب أولوية التسجيل، ولا يشترط لقبول الطفل في أحد مستويات الروضة أن يكون قد أنهى المستوى الذي قبله مع الالتزام بالسن المحدد لكل مستوى.

وأكدت التعليمات قبول الطفل في أقرب روضة حكومية لسكنه أو الأقرب لمقر عمل والدته أو من يعوله، فيما يُقبل الأطفال السعوديون في مرحلة رياض الأطفال في أي مدرسة أهلية أو أجنبية مرخصة دون الحاجة لموافقة مكتب أو إدارة التعليم الأهلي، كما قضت الاشتراطات بعدم قبول الأطفال السعوديين بالمدارس الأجنبية التي تدرّس منهج جالية معينة تم تخصيصه لتلك الجالية عن غيرها.

تسجيل المستجدين

وحول آلية تسجيل الطلاب المستجدين (سعوديين وغير سعوديين) في مدارس التعليم العام؛ أكدت التعليمات على مسؤولية ولي الأمر في تسجيل ابنه حسب المواعيد الزمنية التي تحدد في نظام “نور”، وطباعة أنموذج الكشف الطبي فور إنهاء تعبئة طلب التسجيل لمراجعة الوحدة الصحية المدرسية أو المستشفى أو المركز الصحي الحكومي أو الأهلي لإجراء الفحص.

وحددت الآلية عدداً من الحالات التي يقبل فيها الطالب المستجد في المدارس المزدحمة وغير المزدحمة؛ إذ يقبل الطالب تلقائياً في حال كانت المدرسة غير مزدحمة، ويتولى ولي الأمر استكمال بقية إجراءات الكشف الطبي، مع إمكانية تحميله إلكترونياً في النظام، دون الحاجة لمراجعة المدرسة لتقديم الأصل إلا مع بداية العام الدراسي، وإذا تعذر ذلك يلزم تسليمه للمدرسة خلال الفترة المحددة، أما إذا كانت المدرسة مزدحمة فيكون القبول (مشروطاً) ويتم التعامل مع الطلب بعد وصول رسالة إلى جوال ولي الأمر ليتولى بعد ذلك تعبئة البيانات التي تثبت أحقيته بتسجيل ابنه في مدرسة الحي المزدحمة وإمكانية تحميل الأوراق المطلوبة ك( إثبات السكن- وغيرها من الإثباتات الأخرى المطلوبة في النظام)، وإذا لم يتمكن من تحميل الأوراق المطلوبة يتوجب عليه إحضارها مباشرة للمدرسة خلال الفترة المحددة.

وشددت التعليمات على دور إدارة المدرسة لدراسة الأوراق المرفقة مع طلب التسجيل، وعدم ترك الطلب معلقا في نظام “نور” أكثر من 10 أيام عمل (أسبوعين) من تاريخ التقديم منعا لتراكم طلبات التسجيل المعلقة في المدرسة، ولإعطاء ولي أمر الطالب فرصة للتسجيل في مدرسة أخرى.