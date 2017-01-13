 الدفاع المدني اخرجها بحالة سليمة:إنقاذ ناقة سقطت بخزان صرف صحي بمحافظة ابوعريش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني اخرجها بحالة سليمة:إنقاذ ناقة سقطت بخزان صرف صحي بمحافظة ابوعريش

الدفاع المدني اخرجها بحالة سليمة:إنقاذ ناقة سقطت بخزان صرف صحي بمحافظة ابوعريش
المناطق _جازان
تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة ابو عريش من انقاذ ناقة سقطت بخزان صرف صحي بأحدى قرى المحافظة.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني انه وردنا صباح اليوم بلاغ عن سقوط ناقه داخل خزان صرف صحي بقريه الخضراء الشماليه التابعه لمحافظه ابوعريش وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن سقوط ناقه في خزان صرف صحي مهجور بمساحه (٤*٤) متر تقريبا و تم اخراجها عن طريق الفرقه بحالة سليمه وتسليمها لصاحبها واستكمال باقي الاجراءات مع صاحب الخزان .
وشدد المتحدث الاعلامي على ضرورة مراقبة ومتابعة وضع الخزانات والآبار التي تتسبب بعدد من الحوادث مؤخرا.

الدفاع المدني اخرجها بحالة سليمة
إنقاذ ناقة سقطت بخزان صرف صحي بمحافظة ابوعريش

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