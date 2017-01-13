أكثر من 30 الف طالب وطالبة بتعليم المخواة يستعدون لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول

أنهت إدارة التعليم بمحافظة المخواة استعداداتها لاستقبال أكثر من 30الف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، لأداء اختبارات الفصل الدراسي الاول .

وأوضح مدير التعليم بالمخواة الأستاذ علي بن خيران مفرح الزهراني أنه تم إعداد خطة للجولات الميدانية تشمل زيارة أكثر من 160 مدرسة من قبل أكثر من 80 تربويا وتربوية من القيادات ورؤساء ورئيسات الأقسام والمشرفين والمشرفات ويتم خلالها تفقد أعمال اللجان والاطمئنان على حسن سير أعمال الاختبارات، وتقديم الدعم والمساندة للقيادات المدرسية، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

وبين (الزهراني )أن الوحدات الصحية المدرسية التابعة لتعليم المخواة تقدم خدماتها للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات، من خلال الزيارات الميدانية لمنسوبيها لمتابعة الاوضاع الصحية للطلاب والطالبات وتقديم الخدمة العلاجية حتى يتمكن أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من إكمال الاختبارات بيسر وسهولة وأضاف : تم توجيه كافة المدارس بتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة, بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر.

وفي ذات السياق، أكدت إدارة الأمن والسلامة المدرسية على عدم خروج الطلاب بين فترتي الاختبار خارج المدرسة وذلك لضمان سلامتهم،

كما أكدت على أهمية التواصل مع الشركة المعتمدة لصيانة المدارس في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالتكييف والإضاءة .