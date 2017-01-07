12 ضابطا لاختيار مكلفي الصحة في الحج

شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ضرورة التزام قيادات ومسؤولي الوزارة بـ 12 إجراء خاصا باختيار العاملين في تشغيل مرافق الصحة خلال حج هذا العام.

وأكد الربيعة في تعميم عاجل للقيادات والمسؤولين بأن عدم العمل بالضوابط المحددة سيعرض غير الملتزمين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبين أن الوزارة رغبة منها في الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومنافذ دخول الحجاج خلال موسم حج 1438، وضعت هذه الضوابط، وخاصة أن الأعمال المرتبطة بتقديم الخدمات الصحية للحجاج تتطلب استقطاب أفضل الكوادر الصحية تأهيلا، وأكثرهم إنتاجية وقدرة على العمل المتواصل بدون الحاجة للتوجيه والمتابعة المستمرين، إضافة لمن لديهم القدرة على المبادرة والتواصل مع الآخرين والعمل بروح الفريق.

1 تشكيل لجنة في كل مديرية لاختيار وترشيح القوى العاملة المطلوبة للمشاركة بالحج تكون مسؤولة عن تأمين أعداد وفئات القوى ومستوى كفاءتهم.

2 على اللجنة تزويد رئيس لجنة القوى العاملة بالحج بأسماء أعضاء لجنة القوى العاملة بالمديرية خلال 15 يوما إضافة لوسيلة التواصل معهم.

3 على اللجنة عدم قبول أي ترشيح يرفع مباشرة للجنة القوى العاملة بالحج سوى ما يرفع بشكل رسمي من اللجنة بالمديرية.

4 على كل مديرية تأمين القوى المطلوبة على أن يكون الترشيح للنسبة الأعلى من الكوادر الوطنية وعدم قبول الاعتذار عن المشاركة.

5 التأكد من تعبئة الاستمارات بدقة من المرشح نفسه وتوقيعه بالموافقة واعتمادها من المسؤول في عمله، أما فئة التمريض فتعتمد من رئيس التمريض.

6 أي مرشح يدون معلومات مخالفة لطبيعة عمله سيتم إنهاء انتدابه وعودته على حسابه الخاص مع استقطاع قيمة التذكرة من مرتبه والتحقيق مع الجهة التي رشحته.

7 الأولوية للقوى العاملة الداعمة من خارج الشؤون الصحية بمكة وللمشارك سابقا بالحج، وليست عليهم ملاحظات.

8 على كل مديرية ترشيح فئة التمريض ممن لديه الخبرة العملية الفعلية على الأخص في الطوارئ والعمليات والعناية المركزة والأقسام الداخلية حسب الأعداد والفئات المطلوبة.

9 تأجيل إجازة المتعاقد المرشح، وكذلك المدرج بقائمة الاحتياط إلى ما بعد الحج مع عدم ترشيح من تتوافق إجازته السنوية مع الموسم.

10 إلزام جميع المرشحين بالحصول على شهادة بكسل BICSL للمشاركة

11 على اللجنة استقبال طلبات الترشيح عبر الموقع الالكتروني وإرسالها للجنة القوى العاملة بديوان الوزارة في مدة أقصاها شهر من الآن

12 يعد كل من رشح من قبل اللجنة مرشحا للعمل في موسم الحج في أي موقع ضمن القوى العاملة الأساسية أو الاحتياطية

الإجراءات