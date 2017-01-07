 إيقاف خدمات 400 مكتب تأجير سيارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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إيقاف خدمات 400 مكتب تأجير سيارات

إيقاف خدمات 400 مكتب تأجير سيارات
المناطق _متابعات

أوقفت هيئة النقل العام أخيرا الخدمات الحكومية لـ 400 من أصحاب مكاتب وشركات تأجير السيارات في عدد من المناطق، وذلك إثر حملات تفتيش نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الهيئة في بيانها أمس أنها رصدت خلال الربع الأخير من 2016 (3336) مخالفة ضمن نشاط تأجير السيارات فقط.

وأكدت أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن سعيها لضبط الجودة والرقي بخدمات النقل البري المقدمة للمستفيدين وضمان التزام جميع مزودي الخدمة في هذا النشاط من المنشآت والأفراد بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لممارسة النشاط.

وشددت الهيئة على عزمها المضي في هذا التوجه، موضحة أنها تنسق حاليا مع عدد من الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية لإتمام إيقاف الخدمات آليا حال تسجيل المخالفات مع إشعار المخالف برسالة نصية بنوع المخالفة وقيمتها، وسيضمن هذا الإجراء في المستقبل القريب عدم إتمام أي إجراء يتعلق بخدمات النقل البري أو المرور أو الجوازات أو الجمارك ما لم يتم تسديد قيمة الغرامات المالية المستحقة.

مناطق الإيقاف شملت:

  • الرياض
  • حائل
  • القصيم
  • الشرقية
  • المدينة المنورة
  • مكة المكرمة

أبرز مخالفات المكاتب
1 ممارسة النشاط بدون ترخيص
2 عدم وضع التعرفة وشروط عقد التأجير بمكان ظاهر
3 عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات
4 تشغيل سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة

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